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Путин: «возня» вокруг поставок Украине оружия нацелена на затягивание конфликта

Путин: «возня» вокруг поставок Украине оружия нацелена на затягивание конфликта

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «возня» вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву направлена только на затягивание вооружённого конфликта на Украине.

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