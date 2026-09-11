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В топ-10 богатейших людей Bloomberg вошли только американцы

В топ-10 богатейших людей Bloomberg вошли только американцы

Первое место со значительным отрывом занимает Илон Маск Предприниматели из США впервые заняли все десять верхних строчек рейтинга миллиардеров Bloomberg.

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