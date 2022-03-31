Япония определила 7 позиций, импорт которых из РФ трудно заменить в ближайшее время

ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в свете событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, замена которых является проблематичной в краткосрочной перспективе.
ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в свете событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, замена которых является проблематичной в краткосрочной перспективе.
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