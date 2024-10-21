Новости СВО. Зеленский заговорил о «создании буферной зоны» в России. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 22.10.2024

Тем временем ВС РФ освободили еще 4 населенных пункта в Курской области. ВС РФ освободили еще 4 населенных пункта в Курской области ВС РФ отбили у ВСУ еще четыре населенных пункта за последнее время в Курской области: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку.