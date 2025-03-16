Google Maps показал снимок Антарктиды с неизвестной дверью

На спутниковом снимке Антарктиды в сервисе Google Maps появился похожий на дверь объект. То, что интернет-пользователи приняли за люк самолета или заброшенный шаттл, оказалось льдиной, сообщил Daily Mail.
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