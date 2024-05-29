Демократы заочно выдвинут Байдена в президенты до съезда партии

Национальный комитет демократической партии (НКДП) США зарегистрирует заочно действующего президента Джо Байдена на предстоящие президентские выборы, чтобы избежать возможного исключения Байдена из бюллетеней в штате Огайо.
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