Даже низкий уровень физической активности в свободное время помогает снизить риск инсульта

Даже люди, чей уровень физической активности не соответствует рекомендуемым нормам, но которым удается заниматься спортом в свободное время, скорее всего, будут иметь меньший риск инсульта, чем их сверстники, ведущие малоподвижный образ жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии