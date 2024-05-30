Заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров — о переменах в российском бизнесе

Заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук рассказала «Снобу» о качествах эффективного топ-менеджера, способах замотивировать сотрудников и изменениях в отечественном бизнесе.
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