Метель остановила работу аэропорта Пулково в Петербурге

Застрявшим в Пулково пассажирам обещали предоставить прохладительные напитки.фото: t.me/pulkovo_ledПетербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов из-за ухудшения погодных условий, сообщает 12 января пресс-служба воздушной гавани.
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