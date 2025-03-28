Россиянка сообщила, что батискаф "Синдбад" 7 лет назад уже "еле дышал"

Россиянка Алена, которая также совершила круиз на батискафе "Синдбад" семь лет назад, рассказала, что судно уже тогда было в плохом состоянии, однако туристов активно агитировали совершить подводное плавание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии