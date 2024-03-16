Запуск тестовой сети MANTRA и поиск стратегических лицензий на ключевых рынках

Предстоящий выпуск новой тестовой сети MANTRA под названием Hongbai отражает уникальное сочетание влияния Гонконга и Дубая и знаменует собой важную веху на пути к стремлению MANTRA стать ведущим блокчейном уровня 1 RWA в экосистеме Cosmos.
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