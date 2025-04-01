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В акции ´Дай лесу новае жыццё´ в рамках районного субботника поучаствовали представители райисполкома, активисты общественны...

В акции ´Дай лесу новае жыццё´ в рамках районного субботника поучаствовали представители райисполкома, активисты общественны...

В акции ´Дай лесу новае жыццё!´ в рамках районного субботника поучаствовали представители райисполкома, активисты общественных объединений, молодежьС 21 марта по 12 апреля Министерство лесного хозяйства проводит республиканскую добровольную акцию ´Дай лесу новае жыццё!´.

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