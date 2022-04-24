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Мадуро: Колумбия планирует диверсию в Венесуэле — "Я не воздух сотрясаю"

Мадуро: Колумбия планирует диверсию в Венесуэле — "Я не воздух сотрясаю"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Колумбии Ивана Дуке в якобы готовящейся диверсии. Так, по мнению Мадуро, колумбийские власти намерены отправить военных на территорию страны, чтобы они "нападали на полицейских" и силы безопасности.

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