Селин Дион: как легенда вернулась на сцену после невероятной борьбы с болезнью

Селин Дион — имя, которое ассоциируется с музыкой, силой воли и легендарными хитами. Но в 2022 году мир узнал о том, что канадская певица столкнулась с серьезным испытанием: ей поставили диагноз синдром ригидности мышц, неврологическое заболевание, которое сковывало движения и даже затрудняло речь.
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