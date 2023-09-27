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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назым Кызайбай стартовала с победы на Азиаде в Китае

В 1/8 весовой категории 50 кг Кызайбай победила Сусма Таманг из Непала со счетом 5:0. Следующей соперницей Назым будет Йесуген Оюнцетцег из Монголии.

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