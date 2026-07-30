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Мировое обозрение

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Совбез сообщил об уменьшении мигрантов в РФ. Но таджики намерены хранить верность России и на Запад не собираются

Совбез сообщил об уменьшении мигрантов в РФ. Но таджики намерены хранить верность России и на Запад не собираются

Миграционная статистика в России за первое полугодие 2026 года рисует неоднозначную картину. С одной стороны, поток въезжающих сократился на 8% (до 4,8 млн человек), а число преступлений среди мигрантов рухнуло на 39% — до 14 400.

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