Броенносец Ослябя в Цусимском сражении Встреча противниковРанним утром 14 мая 1905 г. 2-я Тихоокеанская эскадра под руководством вице-адмирала З.
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Броенносец Ослябя в Цусимском сражении Встреча противниковРанним утром 14 мая 1905 г. 2-я Тихоокеанская эскадра под руководством вице-адмирала З.
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