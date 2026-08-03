Хорватия запретила российским гимнастам использовать флаг и гимн на чемпионате Европы

Министерство туризма и спорта Хорватии приняло решение запретить российским спортсменам использовать национальный флаг и исполнять гимн на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии