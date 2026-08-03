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Хорватия запретила российским гимнастам использовать флаг и гимн на чемпионате Европы

Хорватия запретила российским гимнастам использовать флаг и гимн на чемпионате Европы

Министерство туризма и спорта Хорватии приняло решение запретить российским спортсменам использовать национальный флаг и исполнять гимн на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе.

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