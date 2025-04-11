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Петербургский дневник

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Невролог посоветовала не давать маленьким детям долго слушать музыку

Невролог посоветовала не давать маленьким детям долго слушать музыку

Это грозит потерей слуха Детям до 10 лет рекомендуется слушать музыку в течение получаса в день, сообщил РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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