Невролог посоветовала не давать маленьким детям долго слушать музыку

Это грозит потерей слуха Детям до 10 лет рекомендуется слушать музыку в течение получаса в день, сообщил РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
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