Как дополненная реальность в 2026 году меняет онлайн-шопинг: от виртуальной примерки до борьбы с возвратами

Признаюсь честно, еще пару лет назад я относилась к онлайн-шопингу с изрядной долей скепсиса. Покупка дивана, который видишь только на плоской картинке, или платья, чья ткань может оказаться кошмаром на ощупь, казалась мне лотереей.