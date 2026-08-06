Как дополненная реальность в 2026 году меняет онлайн-шопинг: от виртуальной примерки до борьбы с возвратами

Признаюсь честно, еще пару лет назад я относилась к онлайн-шопингу с изрядной долей скепсиса. Покупка дивана, который видишь только на плоской картинке, или платья, чья ткань может оказаться кошмаром на ощупь, казалась мне лотереей.
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