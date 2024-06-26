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Кызыл-Жар – Шахтер Караганда где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Olimpbet — Чемпионат Казахстана 29 июня

Кызыл-Жар – Шахтер Караганда где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Olimpbet — Чемпионат Казахстана 29 июня

В субботу, 29 июня, сыграют Кызыл-Жар и Шахтер Караганда в рамках Olimpbet – Чемпионата Казахстана по футболу.

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