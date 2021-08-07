Бывший игрок «Зенита» продолжит карьеру в клубе из…4-го дивизиона Франции

Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло стал игроком «Йера», сообщает пресс-служба французского клуба на странице в «Твиттере», на который ссылается championat.
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