Универсального робота-разведчика создали в технополисе «Москва»

Робот на гусеничной базе компании-резидента из технополиса «Москва»– это универсальная роботизированная платформа, которая может проводить инспекционный контроль и инженерную разведку, а также помогать людям в аварийных, противопожарных, неотложно-восстановительных и других специальных работах внутри помещений и на местности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии