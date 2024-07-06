Председателю Следственного комитета России представят доклад по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Саратовской области

В социальных медиа распространяется видеозапись, на которой запечатлено, как в Саратовской области мужчина распылил содержимое газового (перцового) баллончика в двух несовершеннолетних, сопровождая свои действия лозунгом экстремистской направленности.
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