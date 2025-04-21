Из Омска отправился первый в этом году рейс в Баку. Узнали, насколько он оказался востребованным. Напомним, что самолеты будут летать в столицу Азербайджана раз в неделю.
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Из Омска отправился первый в этом году рейс в Баку. Узнали, насколько он оказался востребованным. Напомним, что самолеты будут летать в столицу Азербайджана раз в неделю.