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Новости Омска

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Из Омска отправился первый в этом году рейс в Баку

Из Омска отправился первый в этом году рейс в Баку. Узнали, насколько он оказался востребованным. Напомним, что самолеты будут летать в столицу Азербайджана раз в неделю.

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