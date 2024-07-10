Школьники никогда не согласятся на отмену Единого государственного экзамена, считают в Рособрнадзоре

В России продолжают обсуждать возможную отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с заявлением о том, что школьники никогда не согласятся на отмену этого экзамена.
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