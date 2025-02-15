«Покидать Дамаск причин не было, но потом ночью к нам пришел один человек»: Сын Башара Асада рассказал о странностях при побеге отца

СБ

Слава Белый

Ну вот мне всегда было плевать на Сирию. И думаю, что 99, 9% населения РФ тоже. Зачем там гибли русские? В итоге что получили? Как ничего не было, так и нет. Чтобы игил не пролез? Чтобы защитить Россию от радикалов? Бред полный! Средняя Азия в полном комплекте приняла законы против радикалов. Россия их миллионами принимает. На уровне правительства согласован их приём. Идёт полное замещение населения. Народы РФ на сво, мигранты в бесплатные квартиры!