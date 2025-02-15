БлокнотРУ Сын Башара Асада Хафез рассказал о событиях, предшествующих бегству его отца из Сирии.
«Покидать Дамаск причин не было, но потом ночью к нам пришел один человек»: Сын Башара Асада рассказал о странностях при побеге отца
Комментарии
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СБ
Слава Белый
Ну вот мне всегда было плевать на Сирию. И думаю, что 99, 9% населения РФ тоже. Зачем там гибли русские? В итоге что получили? Как ничего не было, так и нет. Чтобы игил не пролез? Чтобы защитить Россию от радикалов? Бред полный! Средняя Азия в полном комплекте приняла законы против радикалов. Россия их миллионами принимает. На уровне правительства согласован их приём. Идёт полное замещение населения. Народы РФ на сво, мигранты в бесплатные квартиры!
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3 час.
Валерий Евстафьев
Начали просирать они свою Сирию с Голанских высот.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Всегда так было в истории : кто был СИЛЬНЕЕ на данной территории , тот и владел этой территорией до следующей перемены СИЛ.
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13 мин.
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