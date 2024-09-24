❗️Охота на Тарасика и Мыколку продолжается 🛩🇷🇺Прилет FPV-дрона ВС РФ по движущемуся на автомобиле противнику💥 В результате двое трехсотых🐷 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
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❗️Охота на Тарасика и Мыколку продолжается 🛩🇷🇺Прилет FPV-дрона ВС РФ по движущемуся на автомобиле противнику💥 В результате двое трехсотых🐷 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
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