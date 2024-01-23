С целью приобщения детей дошкольного возраста к культурным традициям белорусского народа 19 января в старших группах организовано музыкальное развлечение ´Калядкi´ Ребята выступали в роли ряженых колядовщиков, которые пришли в гости к хозяйке.
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