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Генерал проболтался: Рассказал, кто приказал Киеву отдать Крым быстро

Генерал проболтался: Рассказал, кто приказал Киеву отдать Крым быстро

Генерал проболтался: рассказал, кто приказал Киеву отдать Крым быстро. Бывший главком НАТО Уэсли Кларк сказал в интервью американским журналистам, что это именно Штаты уговорили Киев сдать Крым без сопротивления после появления там "зелёных человечков".

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Штаты уговорили?😡🤣а кого там было уговаривать?! Это потом, приняв Минские соглашения, поганый по своей сути райский сад и дети дядюшки Сэма начали накачивать Украину оружием. А в 2014 это была не страна, а дешёвая проститутка. На подачках. И самое главное- люди. Да, там и сейчас есть ждуны. Но Крым всегда был русским. Именно русским, несмотря на то, что и татары и украинцы жили там столетиями. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️👍
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