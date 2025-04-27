Генерал проболтался: Рассказал, кто приказал Киеву отдать Крым быстро

MB

Marina Bubon

Штаты уговорили?😡🤣а кого там было уговаривать?! Это потом, приняв Минские соглашения, поганый по своей сути райский сад и дети дядюшки Сэма начали накачивать Украину оружием. А в 2014 это была не страна, а дешёвая проститутка. На подачках. И самое главное- люди. Да, там и сейчас есть ждуны. Но Крым всегда был русским. Именно русским, несмотря на то, что и татары и украинцы жили там столетиями. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️👍