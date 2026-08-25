Леонов сообщил об ужесточении медосмотра для мигрантов в 2026 году

С 1 сентября 2026 года в России введут более жесткие меры медосмотра для мигрантов. Глава комитета Госдумы Сергей Леонов заявил о сокращении срока прохождения тестов до 30 дней и усилении наказаний за нарушения.
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