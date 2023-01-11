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Главком ВСУ Залужный ночью просил Зеленского начать отвод частей из Артёмовска

Главком ВСУ Залужный ночью просил Зеленского начать отвод частей из Артёмовска

Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный этой ночью просил президента страны Владимира Зеленского начать срочный отвод частей украинской армии из Артёмовска (Бахмута).

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