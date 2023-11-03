Бабаков предложил основать институт уполномоченного по делам соотечественников

В России следует создать институт уполномоченного по делам соотечественников. Таким мнением с РИА «Новости» поделился спецпредставитель президента по взаимодействию с соотечественниками за рубежом, зампред Госдумы Александр Бабаков.
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