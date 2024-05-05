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Зоран Тошич: «Уровень РПЛ не такой, как когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Надеюсь, вернутся времена, когда армейцы были самой лучшей и сильной командой в лиге»

«Конечно, слежу, смотрю матчи ЦСКА в России. Немного опустились в таблице чемпионата, но в Кубке России дошли до финала [Пути РПЛ], надеюсь, что пройдут в суперфинал.

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