Перемирие на месяц. Макрон и Стармер предложили свою версию развития событий на Украине

Президент Франции дал большое интервью газете FigaroПеремирие на море, в воздухе и в отношении объектов энергетики на Украине предложили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.
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