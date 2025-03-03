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Царьград

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Перемирие на месяц. Макрон и Стармер предложили свою версию развития событий на Украине

Перемирие на месяц. Макрон и Стармер предложили свою версию развития событий на Украине

Президент Франции дал большое интервью газете FigaroПеремирие на море, в воздухе и в отношении объектов энергетики на Украине предложили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

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