Супруги на допросе признались в убийстве. Не удивляйтесь, что на видео мужчина об убитом говорит женском роде.
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Супруги на допросе признались в убийстве. Не удивляйтесь, что на видео мужчина об убитом говорит женском роде.