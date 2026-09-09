В столице открыли новый футбольный стадион – Собянин

В столице завершена комплексная реконструкция стадиона «Торпедо». В День города в открытии нового спортивного объекта приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым