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16 экс-хоккеистов подали иск к университету Мичигана из-за дедовщины и насилия в период с 1984 по 2001 год. Игрокам привязывали шлемы с шайбами к гениталиям, их заставляли есть живых рыбок

16 бывших хоккеистов университета Мичигана подали иск, рассказав о дедовщине и издевательствах в команде, сообщает Detroit Free Press.

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