Русские активистки говорили то же самое, что и Токаев. И были арестованы в Казахстане. Как сказал общественник Анатолий Бублик, задержанные блогеры Анастасия Ахметова и Эльмира Кулакова не говорили ничего пророссийского.
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