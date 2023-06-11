smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...
  • Ольга Кудровец
    Откуда знания черпаем?А не засланный ли...

Митино погрузилось в атмосферу 1916 года: Как проходит фестиваль «Времена и эпохи»

Митино погрузилось в атмосферу 1916 года: Как проходит фестиваль «Времена и эпохи»

С 8 по 12 июня в рамках исторического фестиваля «Времена и эпохи» в ландшафтном парке «Митино» реконструкторы воссоздают крупнейшее сражение по суммарным потерям Первой мировой войны — Брусиловский прорыв.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх