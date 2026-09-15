«Чемодан — вокзал — Москва!»: Новая система учёта мигрантов в РФ может спровоцировать волну русофобии в Центральной Азии Вводя новые способы контроля за миграцией, России нужно быть готовой спасать соотечественников из постсоветских республик Сергей Аксёнов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Новая миграционная политика России может спровоцировать волну русофобии в странах исхода трудовых мигрантов.
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Тупая миграционная политика обязательно аукнется на русскоязычном населении в Узбекистане и Таджикистане (если оно там ещё осталось). А таких как Васильев, с его тупой идеологией, в плане "... эту взрывоопасную молодёжную среду каким-то образом канализировать к нам ...", надо самих спустить в КАНАЛИЗАЦИЮ, чтобы в России ими не воняло. Это же надо было так засрать страну, чтобы потом прикладывать столько сил и средств на её "помывку".
Закрыть границы, денансировать договоры о двойном гражданстве! Очистим Россию от мигрантской мрази!
РУССКИМ НЕДОСТАТОЧНО НАКОРМИТЬ ДЕТЕЙ ПОХЛЕБКОЙ
Проблема в том, что русским , славянам не достаточно накормить детей похлебкой и купить трусы с валенками , как Мадине и Ахмету .
Наши мужчины и женщины не такие примитивные , у них есть желания на генетическом уровне, дать детям хорошее образование , воспитание , со всеми вытекающими .Им не очень то хочется, что бы пределом карьеры их детей была шаурмячная шашлычная или отдел на рынке с китайским барахлом . А если ребенок с 8 классами будет банчить наркотой или оружием , это вообще позор на всю родню . Цыганам таджиками это норм . Какие секции и вышка, выездные соревнования и олимпиады, о чем вы .
Предлагаете русским отказаться от таких предпочтений и рожать в никуда превращаясь постепенно в банановую республику ? В ввиду того, что интеллект сейчас очень ценный ресурс в мире падение будет стремительным .
Вот если бы вместо неразумной миграционной политики повышали соотносительно цен зарплаты, что бы мужчины могли содержать семью достойно, хотя бы на время декретного отпуска супруги , это было бы более эффективно .
Сволочей мигрантов надо наказывать и чтобы жаждущие прежде чем ехать в Россию и поднимать руки на Россиян серьезно подумали о возможным наказании - вплоть до смертельном
к чему эта статья кормить бесплатно этих обезьян а то вдруг обидятся забыли 90 годы есть две поскудные и прдажные профессии писаки и скомарохи
На понт берут... ))) Без нашей защиты их захватят в один день... Достаточно десанта...