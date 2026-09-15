«Чемодан — вокзал — Москва!»: Новая система учёта мигрантов в РФ может спровоцировать волну русофобии в Центральной Азии Вводя новые способы контроля за миграцией, России нужно быть готовой спасать соотечественников из постсоветских республик Сергей Аксёнов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Новая миграционная политика России может спровоцировать волну русофобии в странах исхода трудовых мигрантов.