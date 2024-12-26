Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: «Сегодня ночью дежурными силами ПВО Министерства обороны отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области.
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: «Сегодня ночью дежурными силами ПВО Министерства обороны отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области.