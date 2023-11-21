Как вести себя в родительских чатах, чтобы все остались в живых и довольны

Сейчас каждый из нас может состоять во множестве групповых чатов в мессенджерах и соцсетях. Это и несколько рабочих чатов, и разные чаты для разных компаний друзей, и чаты с родственниками, и родительские чаты.
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