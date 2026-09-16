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Завещательное распоряжение вкладом: скрытые риски и пошаговое оформление

Завещательное распоряжение вкладом: скрытые риски и пошаговое оформление

Деньги на банковском счёте кажутся чем-то абсолютно личным и надёжным. Копишь их годами, отказываешь себе в лишних тратах, думаешь о том, как эти накопления помогут детям или внукам.

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