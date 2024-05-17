Директор МАГАТЭ Гросси не предупреждал Путина о риске перезапуска ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждал с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако не делал «предупреждений» об опасности ее быстрого перезапуска.