БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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От Новосибирска до Того: как Сибирь стала главным хабом России в Африке

От Новосибирска до Того: как Сибирь стала главным хабом России в Африке

Осень-2026 выдалась по-настоящему горячей на международные события, и каждое из них так или иначе работает на геополитические цели России.

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