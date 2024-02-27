Внимание всем: ЕС готовится вступить в бой с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции после встречи лидеров Европейского союза (ЕС) в Париже, подтвердил, что обсуждение возможной отправки войск в зону СВО проходило в свободной и открытой атмосфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии