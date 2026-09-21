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Спички - не игрушка

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Евросоюз надеется стать сверхдержавой XXI века

Евросоюз надеется стать сверхдержавой XXI века

Вот опять: что мы думаем о Евросоюзе и что Евросоюз думает о себе…Большая разница! Для нас в России Евросоюз это территория, на которой находятся страны, замученные энергетическим кризисом, миграционным кризисом, экономическим кризисом…Еще там политический кризис – правящие верхушки и лидеры первых стран ЕС, типа Мерца и Макрона, совершенно не популярны…И еще чрезмерная сила так называемой "брюссельской бюрократии" – выборный характер властей ЕС мы категорически не признаем!В общем, кризис, кризис, кризис…И неправильное устройство…Поэтому жить ЕС осталось недолго.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenko

Автор, ты совсем с дуба рухнул, если пишешь такую хрень...Как бы эуропа не трепыхалась, чтобы не выдумывала, у неё с каждым днём уменьшаются шансы вообще сохраниться...

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

видимо во Франции уже поколения, рождённые в 80-х, не получали должного образования, кроме как красиво говорить на публику. какая "сверхдержава"? с какого бодуна, на каких идеях и под чьим руководством? где те буйные, которые способны громко крикнуть в толпу, можно и без броневика и без кепки, зажечь её, повести за собой не в уличную драку в разноцветных жилетах, а на экзистенциальную борьбу? нет? тогда о чём эти молоденькие петушки ..?

Профиль пользователя Andrej Popp
Andrej Poppизменено

Какая-то тупая мечта о сверхдержаве ? ЕС не способен ею стать из=за вымирания белого населения, на котором всё держится в ЕС. Завоз миллионов негров, арабов и азиатов проблему численности ВС не решат. Мигранты посто так за ЕС воевать не пойдут. А содержать миллионные наёмные армии ЕС не потянет финансово. Разве что истерия неизбежности войны заставит ЕС начать её. Россия таким армиям противостоять НЕ СМОЖЕТ ! Значит, чтобы не быть завоеванной и порабощенной будет применено ядерное оружие на уничтожение противника. У ЕС вместе с Англией чуть более 600 ракет с ядерной начинкой. Что-то Россия собьёт, что-то долетит. НО ...... у России носителей ядерных зарядов на порядок больше. Попытка ЕС нанести России неприемлемый ущерб обернется для Англии, Франции и Германии их тотальным ядерным уничтожением. Сбить ТЫСЯЧИ российских носителей ядерных зарядов ЕС и Англия практически не в сотоянии. Значит ............. тотальный проигрыш ЕС и Англии понятен даже самым тупым политикам. Тем не менее  ЕС и Англия готовятся и уже заявляют о неизбежности войны с Россией. Кто они ? САМОУБИЙЦЫ ? Или психически больные люди ???