Вот опять: что мы думаем о Евросоюзе и что Евросоюз думает о себе…Большая разница! Для нас в России Евросоюз это территория, на которой находятся страны, замученные энергетическим кризисом, миграционным кризисом, экономическим кризисом…Еще там политический кризис – правящие верхушки и лидеры первых стран ЕС, типа Мерца и Макрона, совершенно не популярны…И еще чрезмерная сила так называемой "брюссельской бюрократии" – выборный характер властей ЕС мы категорически не признаем!В общем, кризис, кризис, кризис…И неправильное устройство…Поэтому жить ЕС осталось недолго.