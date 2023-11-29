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Сто лет, кулэмет! Украинские боевики используют пулемёты Максим времён Первой мировой войны

Сто лет, кулэмет! Украинские боевики используют пулемёты Максим времён Первой мировой войны

Украинская армия достала из дедовских загашников пулемёты системы Максим образца 1910 года.Во времена современного прогресса и образцов новейшего вооружения, украинские военные начали использовать столетние пулемёты системы Максим в борьбе с беспилотниками армии России.

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