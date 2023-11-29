Сто лет, кулэмет! Украинские боевики используют пулемёты Максим времён Первой мировой войны

Украинская армия достала из дедовских загашников пулемёты системы Максим образца 1910 года.Во времена современного прогресса и образцов новейшего вооружения, украинские военные начали использовать столетние пулемёты системы Максим в борьбе с беспилотниками армии России.
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