В Госдуме предлагают ввести новый вид социального налогового вычета

Он поможет ответственным хозяевам домашних животных Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким выступили с предложением об установлении налогового вычета за проведённые профилактические, диагностические и лечебные мероприятия зарегистрированному домашнему животному, а также за приобретённые лекарства для ветеринарного применения.